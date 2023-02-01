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Жена Щербакова опровергла информацию о госпитализации актера во время репетиции спектакля

Общество
Жена Щербакова опровергла информацию о госпитализации актера во время репетиции спектакля

Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла информацию о госпитализации супруга. По словам писательницы, 73-летний актер находится дома.

Ранее ряд СМИ написал о госпитализации Щербакова прямо во время репетиции спектакля «Свободная пара» в Доме культуры «Выборгский». Однако по словам Бронзовой, эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает Tegram-канал Zvezdanews, Щербаков находится дома с небольшой температурой. По словам актрисы, ее супруг простудился.
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