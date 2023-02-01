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Актриса Лина Арифулина высказалась о главном достоинстве Фаины Раневской

Общество
Актриса Лина Арифулина высказалась о главном достоинстве Фаины Раневской

Народная артистка СССР Фаина Раневская покорила сердца миллионов советских зрителей своими ролями в фильмах «Дальше — тише», «Подкидыш» и «Золушка». О секрете ее успеха высказалась актриса и режиссер Лина Арифулина.

По ее словам, Раневская обладала редким качеством, которое выделяло ее среди других людей — актриса открывала окружающим правду и реальность.

«Это было ее достоинством, потому что помогало многим посмотреть на все по-другому. Но с другой стороны — это было и ее несчастьем, потому что эта правда, которая ей помешала во многих вещах», — цитирует Арифулину Пятый канал.

Лауреата трех Сталинских премий не стало 19 июля 1984 года. Раневская скончалась в возрасте 87 лет, не дожив немногим менее месяца до своего дня рождения.
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