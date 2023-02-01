Актриса Лина Арифулина высказалась о главном достоинстве Фаины Раневской

Народная артистка СССР Фаина Раневская покорила сердца миллионов советских зрителей своими ролями в фильмах «Дальше — тише», «Подкидыш» и «Золушка». О секрете ее успеха высказалась актриса и режиссер Лина Арифулина.
По ее словам, Раневская обладала редким качеством, которое выделяло ее среди других людей — актриса открывала окружающим правду и реальность.
«Это было ее достоинством, потому что помогало многим посмотреть на все по-другому. Но с другой стороны — это было и ее несчастьем, потому что эта правда, которая ей помешала во многих вещах», — цитирует Арифулину Пятый канал.
Лауреата трех Сталинских премий не стало 19 июля 1984 года. Раневская скончалась в возрасте 87 лет, не дожив немногим менее месяца до своего дня рождения.