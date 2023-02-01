Скандальный дипломат Мельник заявил о праве Киева просить у Берлина больше оружия

Украинское государство имеет полное право требовать, чтобы Берлин направил Киеву еще больше вооружения. С таким заявлением выступил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник.
По словам дипломата, немецкие власти напрасно рассчитывают на то, что их военная помощь киевскому режиму закончится на поставках танков Leopard. По его словам, Украина может просить у Берлина намного больше.
«Почти год длились эти роды танковые, а теперь выходит, что можно выдохнуть, расслабиться и больше ничего не ждите. Это неправда, это неправильно!» — заявил он.
Стоит напомнить, что Мельник на посту посла Украины в Берлине прославился своими скандальными выходками в адрес германского руководства. В частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».