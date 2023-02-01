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Минфин РФ подсчитал среднюю стоимость нефти Urals в январе 2023 года

Экономика
Минфин РФ подсчитал среднюю стоимость нефти Urals в январе 2023 года

Средняя стоимость нефти марки Urals в январе стала в 1,7 раза ниже, чем за тот же период годом ранее. Январское значение составило 49,48 доллара за баррель, тогда как в 2022 году оно составило бы 85,64 доллара.

Аналогичная динамика наблюдалась в декабре, последнее значение также оказалось ниже предыдущего.

Кроме этого, дисконт на нефть Urals по отношению к марке Brent также оказался на рекордном уровне — порядка 41%.

Запад продолжает вводить санкции в адрес Москвы, одной из целей которых является ослабление российской экономики. Однако нивелировать ограничения удается за счет импортозамещения, наращивания товарооборота с азиатскими странами и параллельного импорта.
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