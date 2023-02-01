Февральская индексация соцпособий коснется 16 млн россиян

Выплаты более чем для 16 млн россиян будут повышены с 1 февраля текущего года. Индексация составит 11,9%, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС в своем материале.
Повышение выплат касается мер социальной поддержки, предусмотренных государством. Они будут поступать в увеличенном объеме для граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев России, семей с детьми и других защищаемых групп.
Катяков напомнил, что размер единовременного пособия при рождении ребенка также станет больше. По его словам, размер суммы составит 22,9 тысячи рублей. Это станет дополнительной мерой поддержки института семьи.