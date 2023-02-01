Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует в мае посетить Россию

Алжир, 1 февраля. Президент АНДР Абдельмаджид Теббун планирует в мае посетить с рабочим визитом Российскую Федерацию. Об этом сообщается в пресс-службе главы республики.
«Абдельмаджид Теббун и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения между странами, в частности перспективы энергетического сотрудничества», — сообщается в заявлении.
Представители пресс-службы добавили, что лидеры двух государств беседовали о предстоящем заседании алжиро-российской Большой смешанной комиссии, а также договорились о государственном визите президента республики в РФ в мае 2023 года.
Стоит отметить, что в Кремле подтвердили начало подготовки к приему Абдельмаджида Теббуна в Москве. Однако точные даты пока неизвестны.
«Подготовка начата, даты не определены», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что в конце декабря 2022 года Россия, Китай, Бразилия и ЮАР одобрили заявку Алжира на вступление республики в состав БРИКС. По словам Теббуна, вхождение в организацию благоприятно скажется на инвестиционной политике АНДР.