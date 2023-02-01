Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении блогерши Леоновой в центре Петербурга

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном избиении блогерши Анны Леоновой на Суворовском проспекте в Петербурге, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Было установлено, что Леонова поссорилась с прохожим из-за того, что он справил нужду на припаркованные автомобили. В итоге гражданин избил ее и скрылся с места происшествия. После оказания медпомощи потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Спустя время в городе Мурино Всеволожского района задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области, подозреваемого в преступлении. Его доставили в полицию для проведения процессуальных действий.