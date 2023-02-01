Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении блогерши Леоновой в центре Петербурга

Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении блогерши Леоновой в центре Петербурга

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном избиении блогерши Анны Леоновой на Суворовском проспекте в Петербурге, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Было установлено, что Леонова поссорилась с прохожим из-за того, что он справил нужду на припаркованные автомобили. В итоге гражданин избил ее и скрылся с места происшествия. После оказания медпомощи потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Спустя время в городе Мурино Всеволожского района задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области, подозреваемого в преступлении. Его доставили в полицию для проведения процессуальных действий.
полиция петербург избиение блогер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду