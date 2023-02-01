Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении блогерши Леоновой в центре Петербурга

Было установлено, что Леонова поссорилась с прохожим из-за того, что он справил нужду на припаркованные автомобили. В итоге гражданин избил ее и скрылся с места происшествия. После оказания медпомощи потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.