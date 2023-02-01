Генетик Карасев предупредил о смертельной опасности «уколов молодости»

Ученый объяснил, что омолаживающие инъекции, в состав которых входят стволовые клетки, действительно могут запустить процесс восстановления кожи. Однако стволовые клетки провоцируют не только рост безвредных клеток, но и «всего, что может расти». Это приводит к накоплению мутаций и развитию рака.