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Генетик Карасев предупредил о смертельной опасности «уколов молодости»

Общество
Генетик Карасев предупредил о смертельной опасности «уколов молодости»

Генные инъекции омоложения могут представлять серьезную опасность для здоровья, так как их использование способствует развитию онкологических заболеваний. Об этом заявил ученый-генетик Александр Карасев.

Специалист подчеркнул, что «инъекции молодости» пользовались популярностью среди знаменитостей. В некоторых случаях прохождение такой процедуры приводило к возникновению жизнеугрожающих осложнений. Так, использование инъекций нередко приводит к образованию раковых клеток. По мнению Карасева, пациенты, проходящие процедуру, «подписывают себе приговор».

«То есть он (пациент. — прим.ред.) умирал красивым и молодым, может быть, но абсолютно нездоровым, то есть фатально нездоровым», — цитирует Карасева издание Pravda.Ru.

Ученый объяснил, что омолаживающие инъекции, в состав которых входят стволовые клетки, действительно могут запустить процесс восстановления кожи. Однако стволовые клетки провоцируют не только рост безвредных клеток, но и «всего, что может расти». Это приводит к накоплению мутаций и развитию рака.
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