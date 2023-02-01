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Матвиенко заявила о готовности Москвы сесть за стол переговоров с Киевом

Политика
Матвиенко заявила о готовности Москвы сесть за стол переговоров с Киевом

Российское руководство готово сесть за стол переговоров с Киевом. Соответствующими выводами поделилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко 1 февраля.

По ее словам, Москва может возобновить диалог с руководством соседнего государства, если украинская власть к этому готова. При этом Матвиенко подчеркнула, что позиция Кремля по данному поводу довольно ясная.

«Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять», — сказала она.

Ранее стало известно, что американское руководство готовится предоставить украинской армии новую военную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов. Предполагается, что в эти поставки могут войти ракеты большой дальности.
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