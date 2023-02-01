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Стали известны подробности о состоянии избитой в Петербурге блогерши Анны Леоновой

Происшествия
Стали известны подробности о состоянии избитой в Петербурге блогерши Анны Леоновой

Стали известны подробности о состоянии избитой в Петербурге блогерши Анны Леоновой, которая в настоящий момент находится в Мариинской больнице. Врачи диагностировали у 38-летней пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию глазного яблока, а также ушиб мягких тканей лица, левого бедра и разрыв губы, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Медики оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное. Сотрудники правоохранительных органов задержали избившего Леонову злоумышленника. Предположительно, в момент нападения мужчина был пьян.

Напомним, что блогерша сделала хулигану замечание, когда тот справлял нужду на припаркованную во дворе машину. Дебошир проследовал за Леоновой к остановке и там стал жестоко избивать женщину.
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