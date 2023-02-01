Стали известны подробности о состоянии избитой в Петербурге блогерши Анны Леоновой, которая в настоящий момент находится в Мариинской больнице. Врачи диагностировали у 38-летней пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию глазного яблока, а также ушиб мягких тканей лица, левого бедра и разрыв губы, сообщает источник ФАН в экстренных службах.