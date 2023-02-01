Медиагруппа «Патриот» и издание «Аргументы и Факты — Волгоград» стали партнерами

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук 1 февраля объявил о начале нового сотрудничества. Список партнеров медиахолдинга пополнило сетевое издание «Аргументы и Факты — Волгоград».
Как отмечается на сайте «Патриота», «АиФ-Волгоград» освещает события в Волгограде и Волгоградской области уже более 15 лет. За это время издание смогло завоевать широкую аудиторию и стать одним из лидеров информационного поля региона.
«Ежедневно на сайте «АиФ-Волгоград» выходят десятки материалов самой различной тематики. Объединяет их только одно — взвешенный и объективный взгляд на любое событие, аналитика высокого уровня, экспертность мнений и высокий профессионализм журналистов сетевого издания», — указывается в сообщении.
Главный редактор «АиФ-Волгоград» Лидия Ковалева в свою очередь выразила надежду, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» станет интересным для читателей издания и полезным для СМИ.