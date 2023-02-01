Власти югорского города Когалым организуют 600 сезонных рабочих мест для школьников

Всего летом в Когалыме намерены принять на работу свыше 600 несовершеннолетних. Большая часть из них будет помогать в уборке города, но имеются и другие сферы деятельности. Подростков, которые хотели бы будущим летом подзаработать, ждут вместе с родителями или опекунами в молодежном центре «Феникс». Прием заявлений будет проводиться до 31 марта.