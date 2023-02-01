Власти югорского города Когалым организуют 600 сезонных рабочих мест для школьников

Специалисты в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа открыли прием заявок на трудоустройство подростков в летний период. Главное требование к юным работникам – им уже должно исполниться 14 лет.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», возраст работника влияет и на количество трудовых часов. Школьникам, которым еще нет 16 лет, разрешено трудиться по 2 часа 40 минут в день. У детей постарше допустимое рабочее время увеличивается почти на час – до 3 часа 30 минут.
Всего летом в Когалыме намерены принять на работу свыше 600 несовершеннолетних. Большая часть из них будет помогать в уборке города, но имеются и другие сферы деятельности. Подростков, которые хотели бы будущим летом подзаработать, ждут вместе с родителями или опекунами в молодежном центре «Феникс». Прием заявлений будет проводиться до 31 марта.