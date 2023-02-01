Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Бойцы российских войск в ходе активного наступления заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении фронта. Об этом заявило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Известно, что союзные силы нанесли сокрушительный удар по украинской армии в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в ДНР, а также ликвидировали склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Доброволья.
Также ведомство проинформировало об уничтожении более 100 солдат противника, а также одного танка, трех боевых бронированных машин, гаубицы «Мста-Б», реактивной системы залпового огня «Ураган» и самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.