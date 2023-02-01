Использование частных БПЛА запрещено в Самарской области

В Самарской области с 31 января нынешнего года введен запрет на использование для съемок частных беспилотников. Использовать дроны жители региона теперь могут только после получения разрешения от органов государственной власти.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Согласно документу, на территории Самарской области запрещается запускать любые БПЛА, кроме тех, которые используются органами государственной власти или подведомственными им организациями, передает сетевое издание sovainfo.ru.
Эти меры предприняты для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать до момента отмены режима базовой готовности.