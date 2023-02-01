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Швейцарский бизнесмен построил под Тарусой деревню, где приютил бездомных и инвалидов

Общество
Швейцарский бизнесмен построил под Тарусой деревню, где приютил бездомных и инвалидов

Переехавший в Россию швейцарский бизнесмен Йорг Дусс отстроил на пепелище под Тарусой русскую деревню Лаговщину, в которой нашли приют бездомные, инвалиды и нищие.

Поначалу иностранца принимали за «бесящегося с жиру» чудака, который ищет острых ощущений. Однако спустя несколько лет стало понятно — Дусс действительно строит «русскую общину», где, как в старину, честно живут, дружно работают и верят в бога.

«Я и колокольню поставил. Часовню достраиваю. Теперь я не протестант. Теперь я православный», — добавил швейцарец в беседе с kp.ru.

По его словам, пристанище в Лаговщине обрели люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах. В основном это бездомные, бродяги, сироты и те, кому «просто деваться некуда».

На 95% деревня уже независима от внешнего мира. Извне сюда поставляют лишь солярку, одежду и запчасти.
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