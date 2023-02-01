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Румыния экспортировала Молдавии первую партию дров

Экономика
Румыния экспортировала Молдавии первую партию дров

Молдавия получила от Румынии первую поставку гуманитарной помощи в виде дров объемом 2100 кубометров, сообщает пресс-служба молдавского министерства окружающей среды.

Древесина предназначается для пенсионеров старше 70 лет, ветеранов, инвалидов и семей, которые разместили у себя беженцев.

В декабре прошлого года представители молдавского портала Bas TV заявили о том, что румынская сторона обещала отправить дрова до конца ноября, но поставки так и не пришли. Министр окружающей среды Молдавии Родики Иорданов заявил о введении Румынией запрета на поставки древесины и пожаловался на увеличение стоимости на данный товар.

Несмотря на экологические амбиции, европейские власти вынуждены использовать неэкологичные виды топлива на фоне энергокризиса. Ранее активисты собрались в немецком городе Лютцерат, где власти намерены добывать уголь, передает INFOX.
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