Румыния экспортировала Молдавии первую партию дров

В декабре прошлого года представители молдавского портала Bas TV заявили о том, что румынская сторона обещала отправить дрова до конца ноября, но поставки так и не пришли. Министр окружающей среды Молдавии Родики Иорданов заявил о введении Румынией запрета на поставки древесины и пожаловался на увеличение стоимости на данный товар.