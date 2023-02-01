Запасы нефти выросли: аналитик Багманов оценил ситуацию на мировом рынке

Ситуация на рынке не стоит на месте, аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов подвел итоги торгов вчерашнего дня.
По итогам торгов вчерашнего дня (31 января) цены на нефть закрылись на 1,2% и поднялись с отметки 84,3 доллара за баррель к отметке 85,5 долларов рассказал аналитик корреспонденту ФАН.
«За прошедшую неделю запасы нефти выросли на 6,3 миллиона баррелей, хотя ожидал снижение на один миллион, также выросли запасы дистиллятов на 1,5 миллиона баррелей и бензина на 2,7 миллиона баррелей. Ожидается, что спрос Китая продолжит восстанавливаться и расти. В целом картинка становится достаточно позитивной, участники рынка ждут, что все-таки сейчас цены на нефть в феврале двинутся дальше наверх, к отметке 90 долларов за баррель», — отметил специалист.
Также аналитик рассказал, что на данный момент участники организации стран — экспортеров нефти ожидают заседание, которое должно состояться сегодня, 1 февраля. Также в скором времени будет определена квота на ближайшие два месяца по добыче.
Помимо этого, Багманов рассказал, какие изменение произошли на рынке золота.
«Золото по итогам вчерашнего дня закрыло торги без значительного изменения, прибавив 0,2%. В течение дня с отметки 1923 золота падало почти в 1900, но к концу торгов смогло восстановиться», — подытожил специалист.
Ранее президент «Евразийского бизнес альянса» Андрей Морозов заявил, что руководство России и Китая правильно делают, что покупают золото. По его словам, в условиях конфронтации с Западом недвижимость и золото является наиболее надежным объектами инвестиций.