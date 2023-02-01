Читатели «Гуаньча» предложили Пекину дать Вашингтону «пощечину» и отменить визит Блинкена

Китайскому руководству следует отменить визит главы американского Госдепа Энтони Блинкена в Пекин. С такими призывом выступили читатели «Гуаньча».
Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США намерен совершить рабочую поездку в КНР с 5 по 6 февраля. В китайском МИД, комментируя эту информацию, сказали, что Пекин ничего об этом пока не знает. Читатели «Гуаньча» пришли в ярость из-за планов американского чиновника и призвали Пекин дать Вашингтону довольной неожиданный ответ.
«Реакция МИД КНР просто прекрасна, она не оставила им пространства для маневра», — написал пользователь.
«Отмените визит, в последнее время они часто создают проблемы, давайте дадим им пощечину», — предложил еще один.
«Не приезжайте, это бессмысленная и пустая трата времени, энергии и денег ваших налогоплательщиков», — отметил другой.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва всегда соблюдала Договор о стратегических наступательных вооружениях, однако о Белом доме такого сказать нельзя.