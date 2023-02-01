Читатели «Гуаньча» предложили Пекину дать Вашингтону «пощечину» и отменить визит Блинкена

Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США намерен совершить рабочую поездку в КНР с 5 по 6 февраля. В китайском МИД, комментируя эту информацию, сказали, что Пекин ничего об этом пока не знает. Читатели «Гуаньча» пришли в ярость из-за планов американского чиновника и призвали Пекин дать Вашингтону довольной неожиданный ответ.