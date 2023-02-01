Межрайонный инфекционный корпус появится в Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил приятную для жителей новость.
По словам Мелик-Гусейного, региональные власти приняли решение о возведении межрайонного инфекционного корпуса в Кулебаках, который будет рассчитан на 60 койкомест. Учреждение будет соответствовать всем необходимым требованиям, сообщает pravda-nn.ru.
При этом его услугами смогут пользоваться и жители соседних Выксы и Навашино. Медико-техническое задание уже формируется, выбирается участок под будущее здание. Изыскиваются источники финансирования строительства.