Межрайонный инфекционный корпус появится в Нижегородской области

По словам Мелик-Гусейного, региональные власти приняли решение о возведении межрайонного инфекционного корпуса в Кулебаках, который будет рассчитан на 60 койкомест. Учреждение будет соответствовать всем необходимым требованиям, сообщает pravda-nn.ru.