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Межрайонный инфекционный корпус появится в Нижегородской области

Общество
Межрайонный инфекционный корпус появится в Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил приятную для жителей новость.

По словам Мелик-Гусейного, региональные власти приняли решение о возведении межрайонного инфекционного корпуса в Кулебаках, который будет рассчитан на 60 койкомест. Учреждение будет соответствовать всем необходимым требованиям, сообщает pravda-nn.ru.

При этом его услугами смогут пользоваться и жители соседних Выксы и Навашино. Медико-техническое задание уже формируется, выбирается участок под будущее здание. Изыскиваются источники финансирования строительства.
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