Наставник «Тоттенхэма» Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря

Итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте 1 февраля будет прооперирован в столице Великобритании. Врачи обнаружили у 53-летнего специалиста холецистит.
Итальянец на одной из недавних тренировок почувствовал сильные боли в животе, после чего было принято решение о госпитализации. Конте в течение дня будет прооперирован, после чего начнется процесс восстановления. Наставник вернется к работе с командой сразу после прохождения необходимого курса лечения, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».
«Шпоры» после 21 сыгранного матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) располагаются на пятой строчке. Команда Конте набрала 36 очков себе в актив.