Наставник «Тоттенхэма» Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря

Итальянец на одной из недавних тренировок почувствовал сильные боли в животе, после чего было принято решение о госпитализации. Конте в течение дня будет прооперирован, после чего начнется процесс восстановления. Наставник вернется к работе с командой сразу после прохождения необходимого курса лечения, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».