Гаврилов: ФРГ передачей танков подтвердила отказ от ответственности за преступления нацизма

С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, Берлин может не закрашивать белые кресты на танках, которые он собирается передать Киеву, потому что это будет вдохновлять ВС РФ активнее уничтожать их.