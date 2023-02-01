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Гаврилов: ФРГ передачей танков подтвердила отказ от ответственности за преступления нацизма

Армия
Гаврилов: ФРГ передачей танков подтвердила отказ от ответственности за преступления нацизма

Решение ФРГ поставить танки Украине ознаменовало отказ немецкой стороны от признания исторической ответственности за преступления нацистов.

С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, Берлин может не закрашивать белые кресты на танках, которые он собирается передать Киеву, потому что это будет вдохновлять ВС РФ активнее уничтожать их.

«Если танки Leopard 2A6 попадут в поле зрения армии России, то они будут уничтожены, как и 80 лет назад», — объяснил он.

Стоит отметить, что ранее Германия и США согласились передать украинской армии тяжелые боевые машины.
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