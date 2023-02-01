Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтепровод «Дружба» ракетой «Точка-У» в Брянской области. В результате атаки со стороны ВСУ нефтеперекачивающая станция получила незначительные повреждения, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, украинский снаряд упал неподалеку от НПС «Новозыбков». Прибывшие на место ЧП специалисты зафиксировали воронку диаметром 20 метров. В настоящий момент на станции нет электричества.
Отмечается, что в год через НПС проходит более 33 млн тонн нефти. Топливо идет в Европу — в обход Украины транзитом через Белоруссию. В результате инцидента никто не пострадал, персонал НПС своевременно эвакуировали.