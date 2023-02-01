Фонд «Круг добра» начал прием заявок на обеспечение лекарствами пациентов старше 18 лет

Согласно указу президента России Владимира Путина, организация теперь может оказывать помощь подопечным до достижения ими 19 лет. Как отметил председатель правления фонда Александр Ткаченко, это позволит регионам спланировать свои расходы, чтобы плавно переводить детей из «Круга добра» во взрослую сеть.