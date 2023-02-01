Фонд «Круг добра» начал прием заявок на обеспечение лекарствами пациентов старше 18 лет

Российский фонд «Круг добра» начал собирать заявки на обеспечение лекарствами пациентов старше 18 лет.
Согласно указу президента России Владимира Путина, организация теперь может оказывать помощь подопечным до достижения ими 19 лет. Как отметил председатель правления фонда Александр Ткаченко, это позволит регионам спланировать свои расходы, чтобы плавно переводить детей из «Круга добра» во взрослую сеть.
«Мы уже начали принимать заявки на продолжение обеспечения детей в возрасте 18 плюс», — отметил Ткаченко.
Кроме того, «Круг добра» начнет закупать лекарства для детей и с другими сложными заболеваниями, которые региональные бюджеты не финансируют в полном объеме. Также организация вместе с экспертами разработает механизмы оплаты дорогостоящих технических средств реабилитации, пишет «Парламентская газета».