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«Яндекс» намерен до конца 2023 года интегрировать аналог ChatGPT в свои проекты

Общество
«Яндекс» намерен до конца 2023 года интегрировать аналог ChatGPT в свои проекты

Российская компания «Яндекс» планирует до конца 2023 года интегрировать в свои сервисы версию нейросети, аналогичную ChatGPT — боту, разработанному компанией OpenAI и способному работать в диалоговом режиме.

По задумке команды «Яндекса», эта нейросеть позволит разработчику значительно увеличить функциональные возможности программных продуктов, а также привлечь внимание аудитории.

Как отмечает газета «Известия», информацию о планах компании создать собственную версию генеративной нейросети подтвердили и в самой компании. При этом в «Яндексе» убеждены, что подобной нейросети можно будет найти тысячи вариантов применения.
Яндекс нейросеть chatgpt
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