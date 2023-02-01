«Яндекс» намерен до конца 2023 года интегрировать аналог ChatGPT в свои проекты

Российская компания «Яндекс» планирует до конца 2023 года интегрировать в свои сервисы версию нейросети, аналогичную ChatGPT — боту, разработанному компанией OpenAI и способному работать в диалоговом режиме.
По задумке команды «Яндекса», эта нейросеть позволит разработчику значительно увеличить функциональные возможности программных продуктов, а также привлечь внимание аудитории.
Как отмечает газета «Известия», информацию о планах компании создать собственную версию генеративной нейросети подтвердили и в самой компании. При этом в «Яндексе» убеждены, что подобной нейросети можно будет найти тысячи вариантов применения.