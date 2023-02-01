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Рогов: российские военные уничтожают диверсантов ВСУ «быстро и качественно»

Армия
Рогов: российские военные уничтожают диверсантов ВСУ «быстро и качественно»

Российские военные стали быстрее и качественнее пресекать попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В комментарии для ТАСС он отметил, что бойцы российской армии стали больше применять средства оперативного контроля и технические возможности.

«При все большем использовании средств оперативного контроля и технических возможностей, как те же беспилотники, тепловизоры и прочее, получается быстрее и качественнее их накрывать», — поделился Рогов.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО пытается втянуть в украинский конфликт Южную Корею, передает «Царьград».
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