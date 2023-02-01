Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в январе достигли 717 млн долларов

В январе текущего года власти Египта получили многомиллионный доход от эксплуатации Суэцкого канала, передает газета Al Ahram. С соответствующим докладом выступил глава администрации канала Усама Рабиа.
По его данным, в январе 2023 года доходы от Суэцкого канала выросли на 45,6%, составив 717 млн долларов. В 2022 году этот показатель не превышал 492,3 млн долларов. Общий объем перевезенных грузов вырос на 15,7%, до 110,5 млн тонн, вместо 95,6 млн тонн в прошлом году.
Напомним, две ветки канала обеспечивают примерно 12% всего мирового объема грузоперевозок.
Ранее стало известно о намерении Египта увеличить импорт российской пшеницы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри в ходе пресс-конференции в Москве, передает телеканал «Санкт-Петербург».