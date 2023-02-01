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Захарова пришла в недоумение от «списка желаний» сотрудницы киевской налоговой инспекции

Политика
Захарова пришла в недоумение от «списка желаний» сотрудницы киевской налоговой инспекции

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пришла в недоумение от найденного списка желаний киевской чиновницы.

Как стало известно, работники Государственного бюро расследований Украины в ходе обысков у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружили перечень желаний. В него вошли миллион долларов, соболиная шуба, Мальдивы, сумка Hermès и часы Breguet.

«Не знаю, что больше поражает в этой новости: скудоумие бандеровцев или появление нового вида доказательной базы», — прокомментировала новость Захарова.

Свое мнение по этому поводу представитель Министерства иностранных дел РФ высказала в Telegram-канале 1 февраля.
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