Захарова пришла в недоумение от «списка желаний» сотрудницы киевской налоговой инспекции

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пришла в недоумение от найденного списка желаний киевской чиновницы.
Как стало известно, работники Государственного бюро расследований Украины в ходе обысков у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружили перечень желаний. В него вошли миллион долларов, соболиная шуба, Мальдивы, сумка Hermès и часы Breguet.
«Не знаю, что больше поражает в этой новости: скудоумие бандеровцев или появление нового вида доказательной базы», — прокомментировала новость Захарова.
Свое мнение по этому поводу представитель Министерства иностранных дел РФ высказала в Telegram-канале 1 февраля.