Захарова пришла в недоумение от «списка желаний» сотрудницы киевской налоговой инспекции

Как стало известно, работники Государственного бюро расследований Украины в ходе обысков у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружили перечень желаний. В него вошли миллион долларов, соболиная шуба, Мальдивы, сумка Hermès и часы Breguet.