Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге прокуратура потребовала законсервировать Офицерскую казарму на шоссе Революции

Происшествия
В Петербурге прокуратура потребовала законсервировать Офицерскую казарму на шоссе Революции

Петербургская прокуратура потребовала провести работы по консервации Офицерской казармы, расположенной на шоссе Революции.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что на территории объекта культурного наследия «Офицерская казарма служителей Охтинского порохового завода» находились люди, в том числе подростки, что создавало для их жизни и здоровья угрозу.

Здание в настоящее время считается заброшенным. Прокуратура потребовала от администрации района законсервировать объект и ограничить доступ к нему.

В Петербурге остро стоит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать средства из бюджета, предназначенные на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это указывает на абсолютное непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать с петербургским наследием. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, власти отказываются искать решение проблемы.
петербург офицерская казарма прокуратура
Военкоры ФАН
Лучшие в аду