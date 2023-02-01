В Петербурге прокуратура потребовала законсервировать Офицерскую казарму на шоссе Революции

В Петербурге остро стоит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать средства из бюджета, предназначенные на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это указывает на абсолютное непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать с петербургским наследием. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, власти отказываются искать решение проблемы.