Телеведущая Елена Летучая анонсировала новые выпуски шоу «Летучий надзор»

Российская телеведущая, журналист и продюсер Елена Летучая сообщила поклонникам важную новость: звезда передачи «Ревизорро» сообщила им, что ее шоу «Летучий надзор» продолжит выходить на телеканале «Че!» и видеохостинге YouTube.
Как отметила в социальных сетях телеведущая, отвечая на вопрос поклонника о будущем, что ждет «Летучий надзор», новые выпуски проекта с ее участием обязательно будут.
Премьера шоу «Летучий надзор» состоялась в 2018 году. Проект призван осветить такие проблемы потребителей, как обман в сфере услуг, а также реализацию некачественной и фальсифицированной продукции и многое другое.