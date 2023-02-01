Клинцевич: поставки вооружения на Украину загоняют Европу в ловушку США

Вашингтон преследует собственные амбициозные цели в рамках масштабной кампании по милитаризации Украины, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
В комментарии для SM-News он отметил, что США не заинтересованы в вооруженном противостоянии с Россией. Им необходимо установить доминирование на мировой арене.
По словам эксперта, сильнее всего это ощущается в Европе, которая из-за военной поддержки Украины оказалась в американской ловушке.
«Разрушают военную инфраструктуру и военные производства, заменяя свои системы вооружения и самолеты, наращивают собственные войска. Заставляют все страны мира покупать оружие», — рассказал собеседник журналистов.
Ранее, как передает «Царьград», генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил подготовку ВС РФ к самому масштабному наступлению с начала спецоперации на Украине.