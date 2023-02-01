События в Донбассе на 15:00 1 февраля: удар по монастырю в ДНР, заградотряды ВСУ расстреливают дезертиров

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что за январь было зафиксировано 35 обстрелов территории республики со стороны ВСУ, под огонь попали 18 населенных пунктов. В результате атак погибли 20 человек, еще 36 получили ранения. Разрушено и повреждено 145 домостроений и 37 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 4 медицинских и 5 образовательных учреждений.