Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
С начала суток 1 февраля украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Ясиноватая и Никольское. При ударе по Никольскому ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, под обстрел попал монастырь. В результате атаки погибли священник и местная жительница.
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток на Лиманском направлении были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ в районе Торского.
На Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся огневое поражение противнику в районах Тоненького, Нелеповки и Северного. В районе Доброполья уничтожен склад боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, танк, 3 боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» поражены позиции ВСУ в районах Угледара, а также территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля. Уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и гаубица Д-20.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены беспилотники ВСУ в районах Сторожевого и Петровского.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в Константиновку свозят свежемобилизованных граждан Украины. Отмечается, что многие из них не проходили курс молодого бойца и не имеют навыков обращения с оружием.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что темпы наступления союзных сил под Угледаром замедлились, но продвижение не остановилось. Штурм города затрудняется наличием на его территории 2 шахт. При этом по укрепрайонам противника ежедневно ведется работа артиллерии.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что экс-глава завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подозревается в якобы «содействии ДНР». Ему предъявлено соответствующее обвинение. Следствие утверждает, что корпорация через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на машиностроительный завод в Снежном и получала от него запчасти для авиадвигателей.
ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что за январь было зафиксировано 35 обстрелов территории республики со стороны ВСУ, под огонь попали 18 населенных пунктов. В результате атак погибли 20 человек, еще 36 получили ранения. Разрушено и повреждено 145 домостроений и 37 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 4 медицинских и 5 образовательных учреждений.
Министерство обороны России сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ в районах Червоной Дибровы, Стельмаховки и Кузьмино на Лиманском направлении, а также Новоселовского на Купянском направлении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники в районах Золотаревки, Кременной, Нововодяного и Червонопоповки.
Как сообщает подполковник в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, в районе Макеевки отмечается самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими. Группа военнослужащих ВСУ пыталась перейти реку Жеребец, однако была обнаружена заградотрядами, которые открыли по военным огонь. В результате перестрелки последние потеряли 3 человек и были вынуждены вернуться на позиции.