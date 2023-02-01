Жители Ульяновской области направили 4,5 тонны гуманитарных грузов для мобилизованных земляков

Жители Ульяновской области собрали очередную партию гуманитарной помощи для земляков, выполняющих задачи специальной военной операции. Груз отправится в Херсонскую область.
Среди собранного теплые вещи, техника, продукты питания. Процесс формирования гуманитарной «посылки» координировали депутаты ульяновской городской думы, сообщает сетевое издание «Ульяновск сегодня». С приобретением необходимого помогли органы городского самоуправления, «Боевое братство», армянская диаспора и просто неравнодушные жители.
Председатель городской думы Илья Ножечкин отметил, что в состав гуманитарного груза вошли также более ста именных посылок. Он добавил, что следующая партия будет отправлена в феврале. Сейчас депутатский корпус закупает палатки и технические средства связи для именного батальона «Свияга».