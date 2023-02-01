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Жители Ульяновской области направили 4,5 тонны гуманитарных грузов для мобилизованных земляков

Общество

Жители Ульяновской области собрали очередную партию гуманитарной помощи для земляков, выполняющих задачи специальной военной операции. Груз отправится в Херсонскую область.

Жители Ульяновской области направили 4,5 тонны гуманитарных грузов для мобилизованных земляков

Среди собранного теплые вещи, техника, продукты питания. Процесс формирования гуманитарной «посылки» координировали депутаты ульяновской городской думы, сообщает сетевое издание «Ульяновск сегодня». С приобретением необходимого помогли органы городского самоуправления, «Боевое братство», армянская диаспора и просто неравнодушные жители.

Председатель городской думы Илья Ножечкин отметил, что в состав гуманитарного груза вошли также более ста именных посылок. Он добавил, что следующая партия будет отправлена в феврале. Сейчас депутатский корпус закупает палатки и технические средства связи для именного батальона «Свияга».
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