Жители Ульяновской области направили 4,5 тонны гуманитарных грузов для мобилизованных земляков

Председатель городской думы Илья Ножечкин отметил, что в состав гуманитарного груза вошли также более ста именных посылок. Он добавил, что следующая партия будет отправлена в феврале. Сейчас депутатский корпус закупает палатки и технические средства связи для именного батальона «Свияга».