Аферисты лишили жительницу Новосибирской области жилья

Телефонные мошенники обманули жительницу Новосибирской области при помощи старого испытанного приема.
Несмотря на многочисленные публикации и предостережения правоохранительных органов и финансовых организаций, женщина попалась на старый мошеннический трюк. Она поверила аферистам, которые убедили ее взять кредит, перевести средства на специальный счет, чтобы с помощью «контрольной закупки» изобличить покушающихся на ее сбережения злоумышленников, сообщает Om1.ru.
В итоге доверчивая дама набрала кредитов, включая кредит под залог квартиры, в общей сложности сумма составила около пяти миллионов рублей. Затем из банков ей стали поступать требования об их погашении. В счет долга пострадавшей пришлось продать свое единственное жилье. Сейчас она вынуждена арендовать квартиру.