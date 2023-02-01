Аферисты лишили жительницу Новосибирской области жилья

В итоге доверчивая дама набрала кредитов, включая кредит под залог квартиры, в общей сложности сумма составила около пяти миллионов рублей. Затем из банков ей стали поступать требования об их погашении. В счет долга пострадавшей пришлось продать свое единственное жилье. Сейчас она вынуждена арендовать квартиру.