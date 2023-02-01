Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Баязитову по уголовному делу о вымогательстве

Ранее обвиняемая подала апелляцию на решение о продлении ей меры пресечения. В итоге Мосгорсуд ее не удовлетворил, оставив в силе вердикт первой судебной инстанции. Напомним, что в декабре 2022 года Кузьминский районный суд Москвы оставил Баязитову в СИЗО до 7 февраля.