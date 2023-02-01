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Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Баязитову по уголовному делу о вымогательстве

Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Баязитову по уголовному делу о вымогательстве

Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО по уголовному делу о вымогательстве у банкира «Промсвязьбанка». Мосгорсуд признал законным продление ареста администратору Telegram-канала «Адские бабки», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Ранее обвиняемая подала апелляцию на решение о продлении ей меры пресечения. В итоге Мосгорсуд ее не удовлетворил, оставив в силе вердикт первой судебной инстанции. Напомним, что в декабре 2022 года Кузьминский районный суд Москвы оставил Баязитову в СИЗО до 7 февраля.

Отмечается, что журналистка вину не признала. Фигурантами дела также оказались еще два администратора указанного Telegram-канала — Ольга Архарова и Инна Чурилова. Первая частично признала вину, вторая полностью созналась и раскаялась.
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