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Более 400 финских магазинов могут закрыться из-за массовой забастовки работников

Общество
Более 400 финских магазинов могут закрыться из-за массовой забастовки работников

Масштабная забастовка работников торговли, которая планируется в Финляндии в феврале, может обернуться закрытием для 415 магазинов.

В акции протеста могут принять участие около 26 тыс. человек. Это произойдет, если переговоры Профсоюза работников сферы обслуживания PAM с государственным посредником не приведут к успеху.

Помимо магазинов, которые примут участи в забастовке, в стране закроются 25 складов. Первый этап протестов может начаться 6 февраля и закончиться 9 февраля, пишет издание Yle

Однако массовое закрытие магазинов планируется с 16 по 18 февраля. Такой мерой работники хотят добиться повышения заработной платы.

Страны Запада столкнулись с кризисом энергоресурсов и высокими темпами инфляции. Ситуация усугубилась после усиления санкционного давления на Россию.
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