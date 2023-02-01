Более 400 финских магазинов могут закрыться из-за массовой забастовки работников

Масштабная забастовка работников торговли, которая планируется в Финляндии в феврале, может обернуться закрытием для 415 магазинов.
В акции протеста могут принять участие около 26 тыс. человек. Это произойдет, если переговоры Профсоюза работников сферы обслуживания PAM с государственным посредником не приведут к успеху.
Помимо магазинов, которые примут участи в забастовке, в стране закроются 25 складов. Первый этап протестов может начаться 6 февраля и закончиться 9 февраля, пишет издание Yle
Однако массовое закрытие магазинов планируется с 16 по 18 февраля. Такой мерой работники хотят добиться повышения заработной платы.
Страны Запада столкнулись с кризисом энергоресурсов и высокими темпами инфляции. Ситуация усугубилась после усиления санкционного давления на Россию.