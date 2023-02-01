Южноуральские аграрии начнут выращивать больше гороха для экспорта в КНР

Площадь под зерновыми и зернобобовыми растениями составит 1 300 000 гектаров, что приблизительно на 37 000 гектаров превысило площадь посева в минувшем году. Кроме того, в 2023 году из-за сокращения поставок льна за рубеж упадет объем посевов масличных. Подсолнечника же будут сеять столько же, как и в 2022 году – 148 000 гектаров, так как он особенно популярен у жителей России, сообщили в региональном минсельхозе.