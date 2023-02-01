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В Кремле поддержали идею с вознаграждением за уничтожение западных танков в зоне СВО

Армия
В Кремле поддержали идею с вознаграждением за уничтожение западных танков в зоне СВО

Система вознаграждений для участников спецоперации на Украине за уничтожение танков западного производства станет хорошим стимулом для военнослужащих ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на постановление губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплатах денег участвующим в СВО жителям региона за захват или уничтожение танков Leopard 2 или M1 Abrams.

По словам Пескова, с таким поощрением энтузиастов среди военнослужащих «будет еще больше».
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