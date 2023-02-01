Политолог Дудаков связал попытки Байдена «победить Россию» с предвыборной гонкой 2024 года

Попытки главы Белого дома Джо Байдена одержать верх над Москвой напрямую связаны с президентской гонкой в США, которая состоится в 2024 году. Такую точку зрения озвучил политолог Малек Дудаков.
Эксперт напомнил, что за первую половину своего президентского срока американскому лидеру не удалось добиться каких-то значительных успехов. Поэтому, когда начался украинский кризис, заявления о том, что Киев и Североатлантический альянс якобы могут победить Кремль, добавило Байдену немного «политических очков», пишет ИА SM.News.
«Если удастся идти Байдену к мирным переговорам на условиях США, то да, думаю, это ему немножко поможет. Но не прямо уж очень сильно», — сказал Дудаков.
Ранее сообщалось, что Белый дом может предоставить украинской армии ракеты большой дальности.