В Калуге женщина пыталась задушить трехмесячную дочь после ссоры с мужем

По данным ведомства, все произошло в ноябре прошлого года. 34-летняя россиянка поругалась со своим любовником, после чего ударила трехмесячную дочку об угол стен, вынесла в подъезд и положила на пол. После этого фигурантка занесла младенца домой и начала душить. Женщина отпустила девочку только после того, как та перестала двигаться.