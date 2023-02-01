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В Калуге женщина пыталась задушить трехмесячную дочь после ссоры с мужем

Происшествия
В Калуге женщина пыталась задушить трехмесячную дочь после ссоры с мужем

Жительница Калуги попыталась расправиться со своей новорожденной дочерью после ссоры с любовником. Об инциденте сообщает в среду прокуратура на своем интернет-портале.

По данным ведомства, все произошло в ноябре прошлого года. 34-летняя россиянка поругалась со своим любовником, после чего ударила трехмесячную дочку об угол стен, вынесла в подъезд и положила на пол. После этого фигурантка занесла младенца домой и начала душить. Женщина отпустила девочку только после того, как та перестала двигаться.

Врачей вызвала бабушка пострадавшей. Медики госпитализировали ребенка и оказали ему необходимую помощь. Сейчас ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура направила в суд материалы с обвинительным заключением.
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