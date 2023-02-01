Вице-канцлер ФРГ Хабек выступил против поставок истребителей Украине

Тем самым он поддержал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по этому вопросу. Также Хабек отметил, то с начала спецоперации на Украине речь шла о «балансе», который должен был быть направлен на «максимальную поддержку» Киева, чтобы не втянуть другие страны в этот конфликт.