Вице-канцлер ФРГ Хабек выступил против поставок истребителей Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о недопустимости передачи немецких истребителей на Украину. Об этом говорится в материале телеканала ZDF.
Тем самым он поддержал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по этому вопросу. Также Хабек отметил, то с начала спецоперации на Украине речь шла о «балансе», который должен был быть направлен на «максимальную поддержку» Киева, чтобы не втянуть другие страны в этот конфликт.
«И, конечно, не совсем понятно, где проходит линия», — сказал министр.
Однако он заявил, что сейчас нужно как можно быстрее отправить украинским войскам немецкие танки Leopard, «но не более того». Хабек объяснил, что западные самолеты должны обслуживаться странами-поставщиками, но это приведет к тому, что государства станут участниками вооруженного конфликта.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность передачи Киеву немецких истребителей, передает «Царьград».