Попытка киевского руководства окончательно решить вопрос с русским языком является формой гражданской войны. Историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин рассказал ФАН, что делается это с целью слома самоидентификации населения Украины.
Уполномоченный по защите государственного языка в восточноевропейской державе Тарас Кремень заявил, что запрет на межличностное общение на русском необходимо распространить на все высшие учебные заведения страны. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Киев».
По словам Смолина, на Украине начался следующий этап гонений на русский язык. Как отметил эксперт, теперь предлагается табуировать его не только для преподавания во всех вузах, но и в обычной коммуникации.
«Тоталитарность киевского режима становится абсолютной. Пришедшие к власти хотят контролировать еще и общение, регулируя и наказывая своих граждан за родной язык. Ведь если люди взаимодействуют на русском, то он для них и есть родной.
Предполагаемые гонения и постоянно вводимые запреты констатируют, что русский язык жив на территориях бывшего укрогосударства, и киевским властям с ним справиться не удается», — пояснил собеседник ФАН.
Историк подчеркнул, что характер украинизации становится все более тотальным и репрессивным. Ее создатели запланировали полное переформатирование сознания жителей страны.
«Попытка окончательно решить вопрос с русским языком — форма внутренней гражданской войны, ведущейся сегодня на южнорусских территориях. Такое закабаление ставит целью поломать самоидентификацию населения. Вводимая жестокая несвобода уже на личностном уровне требует скорейшего освобождения», — подытожил Михаил Смолин.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию. По мнению эксперта, частичная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт между Киевом и Будапештом.