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ЮАР примет первое мероприятие в качестве страны-председателя БРИКС

Весь мир
ЮАР примет первое мероприятие в качестве страны-председателя БРИКС

Претория, 1 февраля. Южно-Африканская Республика проведет первую встречу БРИКС в качестве государства-председателя.

Мероприятие пройдет в городе Бела-Бела. Представители пяти стран — участниц группы обсудят основные направления работы организации на 2023 год.

Главной темой заседаний станет взаимодействие объединения с Африкой. В рамках встречи запланированы выступления сотрудников Делового совета, а также иных отраслевых учреждений БРИКС.

Ранее министр иностранных дел ЮАР в беседе с журналистами рассказала об основных задачах правительства в период председательства межгосударственной организации. Власти в Претории уже подготовили дорожную карту мероприятий, тема которых — экономическое развитие материка.

Кроме того, руководство Южно-Африканской Республики планирует, что президент России Владимир Путин посетит ключевые встречи организации. Саммит глав государств БРИКС состоится в августе 2023 года.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров в рамках рабочей поездки в Африку посетил ЮАР. Более подробно об итогах январского турне министра иностранных дел читайте в материале Международной редакции Федерального агентства новостей.
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