Bloomberg: военное производство оказало поддержку российской промышленности

Промышленные показатели России по итогам 2022 года оказались выше прогнозов благодаря госзаказам ВС РФ, сообщает Bloomberg.
По данным издания, промышленное производство сократилось в 2022 году только на 0,7%, что стало возможно благодаря большому числу военных заказов на легкую и тяжелую промышленность.
В текущем году данная отрасль может вырасти на 2%, так как промышленность стала одной из наиболее устойчивых отраслей в экономике России.
Также стало известно, что Тюменский ремонтно-механический завод (Тюменский РМЗ) будет производить оборудование для нефтегазовой и строительной отраслей. Предприятие стало первым участником областной программы «Промышленность», сообщает INFOX.