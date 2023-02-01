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Bloomberg: военное производство оказало поддержку российской промышленности

Экономика
Bloomberg: военное производство оказало поддержку российской промышленности

Промышленные показатели России по итогам 2022 года оказались выше прогнозов благодаря госзаказам ВС РФ, сообщает Bloomberg.

По данным издания, промышленное производство сократилось в 2022 году только на 0,7%, что стало возможно благодаря большому числу военных заказов на легкую и тяжелую промышленность.

В текущем году данная отрасль может вырасти на 2%, так как промышленность стала одной из наиболее устойчивых отраслей в экономике России.

Также стало известно, что Тюменский ремонтно-механический завод (Тюменский РМЗ) будет производить оборудование для нефтегазовой и строительной отраслей. Предприятие стало первым участником областной программы «Промышленность», сообщает INFOX.
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