Песков: передача дальнобойных ракет ВСУ не изменит ход спецоперации

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США не сможет изменить хода спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что получение в руки украинским военным ракет большей дальности приведет к росту напряженности и к повышению уровня эскалации.
«Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», — добавил Песков.
По его словам, главной целью российской армии остается выполнение задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.