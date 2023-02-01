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Секретарь СНБО Украины заявил о приближении решающего момента для спецоперации ВС РФ

Армия
Секретарь СНБО Украины заявил о приближении решающего момента для спецоперации ВС РФ

Ближайшие три месяца станут решающими для спецоперации ВС РФ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью для Sky News он предположил, что «основные бои еще впереди», и ждать их следует до конца весны.

«Они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы», — сказал чиновник.

По его мнению, российские военные будут наступать сразу на трех направлениях — с севера, юга и востока, как в самом начале спецоперации.

Ранее, как передает «Царьград», председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об успешном продвижении ВС РФ на Запорожском направлении.
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