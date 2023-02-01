Премьер-министр Мали обсудил с представителем Африканского союза перспективы партнерства

Бамако, 1 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига встретился с председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Мухаммадом.
Стороны в рамках переговоров обсудили перспективы развития взаимоотношений. Одной из главных тем повестки дня стали вопросы координации совместных проектов в различных отраслях.
Представитель Африканского союза заявил, что власти в Бамако продемонстрировали позитивную динамику в политическом развитии страны. Он отметил старания руководства республики восстановить конституционный порядок на всей территории государства.
Премьер-министр Маига сообщил, что правительство делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и ликвидировать бандформирования. Кроме того, политик выразил надежду, что комиссия АС в ближайшее время рассмотрит механизмы реинтеграции Мали в международную организацию.
В заключение Муса Факи Мухаммад поблагодарил власти в Бамако за теплый прием. Он заявил, что в ближайшее время страну посетят представители комиссии Африканского союза по гуманитарным вопросам.
Ранее президент Мали Ассими Гоита и премьер-министр Шогель Кокалла Маига провели переговоры с главой правительства Буркина-Фасо Аполлинером Кьелем де Тамбела. Стороны обсудили сотрудничество в области региональной безопасности.