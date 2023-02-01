Премьер-министр Мали обсудил с представителем Африканского союза перспективы партнерства

Премьер-министр Маига сообщил, что правительство делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и ликвидировать бандформирования. Кроме того, политик выразил надежду, что комиссия АС в ближайшее время рассмотрит механизмы реинтеграции Мали в международную организацию.