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Премьер-министр Мали обсудил с представителем Африканского союза перспективы партнерства

Весь мир
Премьер-министр Мали обсудил с представителем Африканского союза перспективы партнерства

Бамако, 1 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига встретился с председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Мухаммадом.

Стороны в рамках переговоров обсудили перспективы развития взаимоотношений. Одной из главных тем повестки дня стали вопросы координации совместных проектов в различных отраслях.

Представитель Африканского союза заявил, что власти в Бамако продемонстрировали позитивную динамику в политическом развитии страны. Он отметил старания руководства республики восстановить конституционный порядок на всей территории государства.

Премьер-министр Маига сообщил, что правительство делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и ликвидировать бандформирования. Кроме того, политик выразил надежду, что комиссия АС в ближайшее время рассмотрит механизмы реинтеграции Мали в международную организацию.

В заключение Муса Факи Мухаммад поблагодарил власти в Бамако за теплый прием. Он заявил, что в ближайшее время страну посетят представители комиссии Африканского союза по гуманитарным вопросам.

Ранее президент Мали Ассими Гоита и премьер-министр Шогель Кокалла Маига провели переговоры с главой правительства Буркина-Фасо Аполлинером Кьелем де Тамбела. Стороны обсудили сотрудничество в области региональной безопасности.
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