У Ксении Собчак приостановлены операции по двум счетам за неуплату налогов

А вот ООО «Гавань», где у дочери Нарусовой 15%, занимается доставкой еды с 2019 года. В последнее время данная компания принесла неплохой доход. Выручка «Гавани» за 2021 год составила 278 миллионов рублей. Это хороший результат, с учетом того, что фирма существует лишь с 2019 года. А сама Собчак вступила в состав учредителей лишь в прошлом году. Претензий от налоговиков к предприятию нет.