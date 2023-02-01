У Ксении Собчак приостановлены операции по двум счетам за неуплату налогов

Дочь российского сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак, возможно, уклоняется от уплаты налогов. Две ее фирмы – ООО «Джун и Джулай» и ООО «Лидерс» состоят в списках организаций, имеющих налоговую задолженность, и Федеральная налоговая служба была вынуждена приостановить операции на их счетах.
Обе компании имеют основной вид деятельности в области рекламы. Предприятие «Джун и Джулай» за прошлый год заработало 38 миллионов рублей, а «Лидерс» — 76 миллионов. В обоих компаниях у Ксении Собчак доля 51%, ее совладельцем является Юлия Прудько.
Согласно данным налогового органа ООО «Лидерс» на данный момент должно 142 389,04 рубля, производство на ООО «Джун и Джулай» закрыто в связи с невозможностью определить место нахождения должника.
Кроме этих двух предприятий, у Ксении Анатольевны еще тори компании, две из которых занимаются ресторанной деятельностью и доставкой продукции. Третья – ООО «Ши» кроме ресторанной деятельности, занимается еще и арендой интеллектуальной собственности. «Ши» основана только в прошлом году, а ресторанная «ФИШ» в конце 2021 года, поэтому бухгалтерские отчетности еще не сдавали.
А вот ООО «Гавань», где у дочери Нарусовой 15%, занимается доставкой еды с 2019 года. В последнее время данная компания принесла неплохой доход. Выручка «Гавани» за 2021 год составила 278 миллионов рублей. Это хороший результат, с учетом того, что фирма существует лишь с 2019 года. А сама Собчак вступила в состав учредителей лишь в прошлом году. Претензий от налоговиков к предприятию нет.
Ранее Собчак посочувствовала иноагенту Илье Прусикину, после внесения его в список иностранных агентов, и заверила его в своей дружбе.