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Военкор Сладков: ВС РФ нужно перейти на единую систему связи между подразделениями

Армия
Военкор Сладков: ВС РФ нужно перейти на единую систему связи между подразделениями

Минобороны РФ должно всерьез заняться и навести порядок в вопросе налаживания связи между подразделениями российских войск. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он добавил, что работы в этом направлении предстоит еще много, ведь некоторые системы связи, которые сейчас применяются не всегда адаптированы друг к другу. Сладков отметил, что часто они закупаются у разных производителей и фирм, что создает вакханалию, передает ИА SM-News.

«Надо перейти на единую систему связи бесперебойную, прекратить эксперименты очаговые в боевых подразделениях, накрыть общей связью закрытого типа с засекречиванием все войска, и тогда будет проще управлять», — объяснил военкор.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что украинское командование начало переброску резервов из Изюма в Харьковской области, передает «Царьград».
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