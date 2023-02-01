Военкор Сладков: ВС РФ нужно перейти на единую систему связи между подразделениями

Он добавил, что работы в этом направлении предстоит еще много, ведь некоторые системы связи, которые сейчас применяются не всегда адаптированы друг к другу. Сладков отметил, что часто они закупаются у разных производителей и фирм, что создает вакханалию, передает ИА SM-News.