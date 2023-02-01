Военкор Сладков: ВС РФ нужно перейти на единую систему связи между подразделениями

Минобороны РФ должно всерьез заняться и навести порядок в вопросе налаживания связи между подразделениями российских войск. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.
Он добавил, что работы в этом направлении предстоит еще много, ведь некоторые системы связи, которые сейчас применяются не всегда адаптированы друг к другу. Сладков отметил, что часто они закупаются у разных производителей и фирм, что создает вакханалию, передает ИА SM-News.
«Надо перейти на единую систему связи бесперебойную, прекратить эксперименты очаговые в боевых подразделениях, накрыть общей связью закрытого типа с засекречиванием все войска, и тогда будет проще управлять», — объяснил военкор.
Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что украинское командование начало переброску резервов из Изюма в Харьковской области, передает «Царьград».