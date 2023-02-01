«Укрэнерго» заявила о значительном дефиците мощности в энергосистеме Украины

Украина продолжает испытывать значительный дефицит мощности в энергетической системе. Об этом заявили представители пресс-службы компании «Укрэнерго». По их словам, в регионах страны установлены лимиты потребления.
Представители компании подчеркнули, что потребление электричества на Украине остается на уровне вторника. Дефицит мощностей в системе также сохраняется. В целях экономии электричества, до всех областных энергораспределительных компаний были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что на текущий момент специалистами «Укрэнерго» не зафиксировано случаев превышения данных лимитов.
Проблемы с электричеством на Украине возникли после повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В декабре 2022 года президент страны Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить украинскую энергосистему невозможно.