«Укрэнерго» заявила о значительном дефиците мощности в энергосистеме Украины

Представители компании подчеркнули, что потребление электричества на Украине остается на уровне вторника. Дефицит мощностей в системе также сохраняется. В целях экономии электричества, до всех областных энергораспределительных компаний были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что на текущий момент специалистами «Укрэнерго» не зафиксировано случаев превышения данных лимитов.