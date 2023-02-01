«Золотой Микрофон» вернется на телеканал RU.TV в феврале

Каждый четверг в эфире музыкального телеканала RU.TV будет выходить премьера шоу «Золотой Микрофон». Зрители смогут насладиться серией атмосферных концертов самых ярких и звезд из большой мультимедийной студии «Русского Радио».
«Золотой Микрофон» — это любимые песни и яркие новинки из жизни звезд, которыми они лично делятся в студии «Русского Радио». Теперь зрители смогут увидеть телеверсию живых концертов в эфире телеканала RU.TV. Проект возвращается на экраны в феврале.
«Первым в череде концертов станет шоу Anna Asti. Смотрите ее выступление в эфире телеканала RU.TV 2 февраля в 20.00 и 5 февраля в 17.00!» — говорится в сообщении пресс-службы «Русской Медиагруппы».
В ближайшее время в «Золотом Микрофоне» появятся Сосо Павлиашвили, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Мот и многие другие. Концерты будут выходить в эфире каждый четверг и с повтором в воскресенье.